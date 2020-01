Mafia, azzerato il clan Belmonte Mezzagno: il nuovo capomandamento torna in carcere (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sgominato il clan mafioso di Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. I carabinieri del comando provinciale, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antiMafia, hanno eseguito questa mattina due fermi e due arresti per associazione mafiosa: tra le persone colpite dal provvedimento restrittivo Salvatore Tumminia, da poco libero dopo la condanna sempre per associazione mafiosa a seguito dell’operazione “Perseo”, e Giuseppe Benigno, catturato in una cascina a Piubega (Mantova) dove si era rifugiato dopo che due sicari, il 2 dicembre, a Belmonte, avevano cercato di freddarlo sparandogli nove colpi d’arma da fuoco, di cui solo due lo avevano colpito senza ucciderlo. I militari, inoltre, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di Stefano Casella, 41 anni, e Antonio Tumminia, 50 anni. ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

