Mafia: arresti Messina, ordinanza ‘meccanismo che ha inquinato sistema assegnazione terreni’ (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Palermo, 15 gen. (Adnkronos) – “Le organizzazioni mafiose di Tortorici hanno saputo pianificare truffe molto redditizie con i finanziamenti europei, con milioni di euro di proventi illeciti. Una Mafia dei pascoli ultra moderna, con un controllo del territorio capillare, una Mafia che punta sempre più alla terra perché, in base alla quantità di possesso, arrivano finanziamenti. Un meccanismo che in Sicilia ha inquinato l’intero sistema di assegnazione e compravendita dei terreni”. Lo scrive il gip nell’ordinanza che ha portato ai 94 arresti nel messinese.Per il gip “i gruppi mafiosi in parola, con modus operandi improntato a sistematicità, hanno falsamente esibito – in un arco temporale che va dal 2012 ad oggi – la asserita titolarità, in capo a membri dell’associazione ovvero a “prestanome”, di particelle di terreno ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

F_DUva : Grave quanto paradossale. Fondi #UE per lo sviluppo del territorio siciliano, verrebbero distolti dalla #mafia, che… - Agenzia_Ansa : #Mafia, le mani dei clan sui fondi Ue, 94 arresti #ANSA - fattoquotidiano : Mafia, 94 arresti tra i clan dei Nebrodi. In cella i boss messinesi: “Prendevano contributi europei illecitamente,… -