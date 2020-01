**Mafia: arresti messina, le mani dei clan sui fondi Ue** (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Palermo, 15 gen. (Adnkronos) – Le mani dei clan messinesi anche sui fondi dell’Unione europea. E’ quanto emerge dall’operazione antimafia ‘Nebrodi’ che all’alba ha portato all’arresto di 94 persone eseguito da Carabinieri e Gdf. Secondo gli inquirenti la truffa ammonterebbe a oltre 5 milioni di euro intascati indebitamente dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l’ente che eroga i finanziamenti stanziati dall’Ue ai produttori agricoli.L'articolo **Mafia: arresti messina, le mani dei clan sui fondi Ue** CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

