Mafia: arresti Messina, inquirenti 'suddivisione pianificata aree influenza tra i sodalizi' (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - "Esaminando le istanze (con contenuto falso) finalizzate ad ottenere i contributi è emersa una suddivisione pianificata delle aree di influenza tra i sodalizi, finalizzata a scongiurare la duplicazione (o la moltiplicazione) di istanze diverse afferenti alle medesime p Leggi la notizia su liberoquotidiano

repubblica : Messina, maxi truffa della mafia dei pascoli all’Europa. Finanziamenti milionari per terreni “fantasma”: 94 arresti - Corriere : Mafia: colpo ai clan, 94 arresti. In cella i boss messinesi: «Intascati fondi Ue per 5,5 milioni di euro» - RaiNews : Avrebbero anche intascato indebitamente fondi europei per 5.5 milioni di euro -