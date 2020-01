Mafia: arresti Messina, ‘accordi tra operatori Centri assistenza agricola e uomini clan’ (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Palermo, 15 gen. (Adnkronos) – Dall’operazione che all’alba ha portato all’arresto di 94 persone nel messinese “è emerso, così, come gli operatori dei Centri di assistenza agricola e gli appartenenti all’organizzazione mafiosa, concordassero: la predisposizione di falsa documentazione attestante la titolarità di terreni da inserire nelle domande di contribuzione, anche mediante l’utilizzo di timbri falsi; la cessazione delle ditte/aziende già utilizzate (mettendole in liquidazione); il trasferimento dei titoli autorizzativi da una società/ditta ad altre da utilizzare nel contesto dell’organizzazione”. E, ancora, “lo spostamento delle particelle dei terreni da una azienda a favore di altre riconducibili agli stessi sodali e la revoca dei mandati riferiti a precedenti Centri di assistenza agricola a favore di altri”, ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

RaiNews : Avrebbero anche intascato indebitamente fondi europei per 5.5 milioni di euro - fattoquotidiano : Mafia, 94 arresti tra i clan dei Nebrodi. In cella i boss messinesi: “Prendevano contributi europei illecitamente,… - repubblica : Messina, maxi truffa della mafia dei pascoli all’Europa. Finanziamenti milionari per terreni “fantasma”: 94 arresti -