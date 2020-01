Mafia, arrestato nuovo capo mandamento

ildella famiglia mafiosa di Belmonte Mezzagno (Palermo): è Salvatore Francesco Tumminia, da poco tornato in libertà dopo essere stato condannato per associazione mafiosa a seguito dell'operazione "Perseo" del 16 dicembre 2008. Contemporaneamente i militari hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip, nei confronti di altre due persone,già sottoposte agli arresti domiciliari,ritenute responsabili di estorsione aggravata dal metodo mafioso.(Di mercoledì 15 gennaio 2020)