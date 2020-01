Maddalena Corvaglia, il brutto sgarro ad Elisabetta Canalis: ecco cosa è successo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Maddalena Corvaglia compie gli anni ma non invita Elisabetta Canalis Qualche giorno fa Maddalena Corvaglia ha compiuto i suoi primi 40 anni portati splendidamente. Un traguardo importantissimo che l’ex velina di Striscia la Notizia ha festeggiato in compagnia del compagno Alessandro, ma anche in presenza di tanti amici. Alla festa, però, c’era un’assenza molto importante: Elisabetta Canalis. C’è da dire che la soubrette sarda in questo periodo si trova in Italia per assistere alla Fashion Week di Milano, quindi le veniva facile raggiungere la sua ex collega. Il party è stato organizzato dal fidanzato che ha conquistato il cuore della 40enne dopo il matrimonio fallito con Stef Burns. Non sappiamo se la Corvaglia abbia mandato l’invito alla madre di Skyler Eva dopo che le due si sono bruscamente allontanate. Perché le due ex veline hanno litigato? La ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Maddalena Corvaglia, il brutto sgarro ad Elisabetta Canalis: ecco cosa è successo - - KontroKulturaa : Maddalena Corvaglia, festa a sorpresa per i suoi 40 anni (FOTO) - - zazoomnews : Maddalena Corvaglia festeggia i 40 anni un compleanno con un party che non ti aspetti (Foto) - #Maddalena… -