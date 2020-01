Maddalena Corvaglia | festa a sorpresa per i suoi 40 anni FOTO

Maddalena Corvaglia festeggia i 40 anni - un compleanno con un party che non ti aspetti (Foto) : Per la festa di compleanno, 40 anni, di una showgirl come Maddalena Corvaglia pensi a grandi organizzazioni, a un party da sogno, fuori dal comune, invece la gioia vera per l’ex velina di Striscia la notizia è stata una festa a sorpresa con gli amici più cari (Foto). E’ stato Alessandro Viani, compagni di Maddalena, a organizzare tutto, a lasciarla a bocca aperta riunendo nel ristorante tante amiche e tanti amici. Purtroppo tra tutti c’era una ...

Maddalena Corvaglia compie 40 anni. La Canalis assente al party : Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sono sempre più lontane. La showgirl pugliese ha compiuto 40 anni, ma la sua migliore amica non era presente al party. Un’assenza che conferma, ancora una volta, la lite fra le due ex veline di Striscia la Notizia, un tempo inseparabili. Da tempo ormai Elisabetta e Maddalena sono distanti e sembra che nulla riesca a riunirle, nemmeno il 40esimo compleanno della Corvaglia che ha festeggiato insieme ...

Maddalena Corvaglia e Enzo Iacchetti : perché si sono detti addio : Quella tra Enzo Iacchetti, storico conduttore di Striscia la Notizia e l’ex velina Maddalena Corvaglia (una delle più amate insieme alla collega Elisabetta Canalis), è stata una storia d’amore molto discussa. I due sono stati insieme per ben 5 anni e la loro relazione è terminata inaspettatamente nel 2005. Recentemente il conduttore è ritornato sul suo rapporto con la showgirl. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha confidato ...

Maddalena Corvaglia Instagram - maxi maglia e gambe da urlo : «Sei uno spettacolo!» : Maddalena Corvaglia ha conquistato il cuore dei suoi ammiratori grazie al ruolo di velina bionda nel programma Striscia la Notizia. La bellissima Maddalena Corvaglia su Instagram conta oltre un milione di followers. Dunque, un numero davvero molto importante di persone segue ogni giorno le avventura dell’affascinante showgirl. Poche ore fa l’ex velina ha pensato di iniziare insieme ai suoi followers il conto alla rovescia per ...

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia - dopo la lite - grandi progetti per le due ex veline : Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia erano una cosa sola. Le due si erano conosciute sul bancone di Striscia la Notizia e, oltre a diventare colleghe, erano diventate anche amiche. Inseparabili. Pensando all’amicizia si pensava a loro. Poi l’incantesimo si è rotto, non si sa bene cosa sia successo ma le due hanno litigato. Erano in procinto di aprire insieme un centro di fitness a Los Angeles ma la cosa non è più andata in porto e la loro ...