Luna Nera, rilasciato il trailer della nuova serie originale italiana di Netflix (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Luna Nera, la nuova serie originale Netflix italia che racconta la caccia alle streghe sarà disponibile dal 31 gennaio 2020. rilasciato il primo trailer La caccia alle streghe in versione italiana inizierà nel 2020 su Netflix. Per essere precisi il 31 gennaio, quando debutterà su Netflix, Luna Nera, la nuova serie originale italiana del servizio streaming americano. Le riprese della prima stagione sono terminate a luglio, la serie è tratta dal romanzo “Le città Perdute. Luna Nera” di Tiziana Triana, pubblicato a novembre 2019 da Sonzogno Editore. L’autrice ha realizzato le sceneggiature insieme a Francesca Manieri, Laura Paolucci e Vanessa Picciarelli. Alla regia troviamo un gruppo composto da donne: Francesca Comencini, Susanna Nicchiarelli e Paola Randi. In attesa del rilascio dell’attesa terza serie originale italiana, la piattaforma Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale ... Leggi la notizia su dituttounpop

dituttounpop : Ecco il trailer di #LunaNera, la nuova serie originale italiana di Netflix disponibile dal 31 gennaio. - DrApocalypse : #LunaNera, trailer ufficiale della serie Netflix sulle streghe d'Italia - itsamybtw : RT @NetflixIT: ??? I giorni che mancano a: ?? Sex Education = 2 ?? Le terrificanti avventure di Sabrina = 9 ?? BoJack Horseman = 16 ?? Luna Ner… -