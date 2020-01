Luna Nera: il nuovo trailer ufficiale della serie tv Netflix (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il nuovo trailer di Luna Nera, la serie tv italiana prodotta da Netflix in arrivo sulla piattaforma streaming dal 31 gennaio 2020: la caccia alle streghe è ancora aperta. Luna Nera si svela con il nuovo trailer della serie tv Netflix in uscita sulla piattaforma streaming il 31 gennaio 2020, anticipando sequenze suggestive, tra eclissi Lunari, roghi, incantesimi e danze vertiginose. Luna Nera è basata sul romanzo Le città Perdute. Luna Nera di Tiziana Triana, pubblicato da Sonzogno Editore. La scrittrice ha contribuito alla sceneggiatura degli episodi insieme a Francesca Manieri, Laura Paolucci e Vanessa Picciarelli. Ambientata nell'Italia del XVII secolo, la storia di Luna Nera vede protagonista Ade (Antonia Fotaras) una levatrice di 16 anni che in seguito alla morte di un neonato viene accusata di stregoneria. Dopo ... Leggi la notizia su movieplayer

