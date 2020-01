Luigi Mario Favoloso telefona a Pomeriggio 5 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Clamoroso colpo di scena sulla vicenda che riguarda Luigi Mario Favoloso, scomparso da 18 giorni. Nella puntata di oggi di Pomeriggio 5 si è ritornati a parlare di questa strana vicenda ed è arrivata la svolta del caso. Barbara D’Urso ha annunciato che Luigi Mario Favoloso ha chiamato a Pomeriggio 5 per rivelare a tutti dove si trova. Queste le parole della conduttrice: “Luigi Mario Favoloso ha chiamato Pomeriggio 5 e ci ha rivelato che è all’estero, in una località segreta, che a noi ha chiesto di non riferire. Lui avrebbe smentito la versione di Nina Moric. Dice di essersi allontanato per un motivo grave, che poi spiegherà“. Ed ha anche fatto sapere di essere dispiaciuto per sua mamma Loredana che è stata messa in mezzo a questa situazione ed ha affermato che lei era ... Leggi la notizia su bigodino

