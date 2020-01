Luigi Favoloso, nuovo colpo di scena | L’ultima rivelazione della mamma (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nuove dichiarazioni da parte delle mamma di Luigi Favoloso, Loredana Fiorentino: l’ex gieffino scomparso da 17 giorni dovrebbe presto tornare a casa. Dal 29 dicembre non si hanno più notizie di Luigi Favoloso, ex concorrente del Grande Fratello ed ex di Nina Moric, con la quale ha avuto un rapporto sempre molto acceso mediaticamente parlando, … L'articolo Luigi Favoloso, nuovo colpo di scena L’ultima rivelazione della mamma proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

