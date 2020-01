Luigi Favoloso in fuga dall’Italia: il motivo è molto grave (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nuova puntata della vicenda che riguarda l’ex di Nina Moric, Luigi Favoloso. Secondo le ultime notizie, rese pubbliche dalla madre dell’ex gieffino, il giovane potrebbe presto tornare a casa. Intanto, nella puntata di oggi di Pomeriggio 5, la conduttrice Barbara D’Urso ha reso nota una telefonata che avrebbe avuto con il giovane, il quale pare che non sia in Italia. Ha spiegato Barbara D’Urso ai suoi telespettatori nel corso della puntata odierna del programma Pomeriggio 5: “Luigi Mario Favoloso ha detto che tornerà a farsi vivo per spiegare cosa è successo. Stando alle sue parole dietro c’è una motivazione molto grave”. La conduttrice ha raccontato i dettagli della chiamata intercorsa con l’ex di Nina Moric. La situazione descritta sembra essere pesante. “La telefonata è durata mezz’ora” – ha detto Barbara D’Urso nello studio di Pomeriggio 5 – “Luigi sta bene e non è in ... Leggi la notizia su howtodofor

