Luigi Favoloso ha tradito Nina Moric, parla Naomi: “Ha avuto flirt con altre donne” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Spunta una nuova segnalazione su Luigi Favoloso, Naomi a Pomeriggio Cinque ha svelato che tradiva Nina Moric e se ne vantava Luigi Favoloso torna ad attirare l’attenzione del gossip, noto per aver partecipato al Grande Fratello 15 e per essere stato fidanzato a lungo con Nina Moric. Da giorni non si fa che parlare della presunta scomparsa dell’ex gieffino, la sua famiglia e gli amici non hanno sue notizie da fine dicembre. In molti sono convinti che Luigi stia fingendo di essere sparito per ottenere maggiore visibilità, altri sono invece davvero preoccupati per lui. Durante la puntata di ieri 14 gennaio a Pomeriggio Cinque Barbara d’Urso ha parlato ancora del caso Favoloso, della sua presunta scomparsa. Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, una ragazza di nome Naomi ha fatto sapere che l’ex fidanzato di Nina Moric la tradiva in modo abituale. Alla ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

