Los Angeles, un aereo scarica carburante su due scuole: 60 feriti, intossicati almeno 20 bambini (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Settanta persone, tra vigili del fuoco e personale paramedico, sono intervenute nelle scuole elementari di Cudahy e South Los Angeles, in California, su cui un aereo, della compagnia Delta Airlines, ha scaricato del carburante per strada mentre rientrava, per un atterraggio di emergenza, verso l’aeroporto internazionale di Los Angeles. Il volo Delta era partito dall’aeroporto internazionale della metropoli californiana diretto a Shangai, ma ha improvvisamente dovuto far ritorno allo scalo di partenza. Tutti i feriti non sono gravi e hanno sofferto soprattutto di forti forme di irritazione agli occhi. Le autorità hanno riferito che i 17 bambini e sei adulti che si trovavano nei cortili dei due edifici scolastici hanno riportato sintomi di forte irritazione cutanea e di intossicazione da fumi nocivi. Nessuno degli assistiti è in gravi condizioni. I vigili del fuoco hanno ... Leggi la notizia su open.online

