Los Angeles, aereo scarica carburante su scuola: 60 feriti, coinvolti anche bambini (Di mercoledì 15 gennaio 2020) È stato costretto a tornare all’aeroporto di Los Angeles, dopo il decollo, il volo della Delta Airlines diretto a Shangai, probabilmente per un problema tecnico. Una parte del suo carburante però è finita su una zona abitata dei sobborghi della metropoli, dove tra l’altro ci sono due scuole. Almeno 60 persone, tra cui una ventina di bambini, sono rimasti feriti per fortuna non in maniera grave. Alcuni hanno subito forti ustioni, altri hanno avuto delle forme di irritazioni agli occhi. Los Angeles, aereo scarica carburante su scuola: 60 feriti, coinvolti anche bambini Un aereo della compagnia Delta Airlines avrebbe scaricato del carburante in una zona abitata di Los Angeles poco prima di rientrare, per un atterraggio di emergenza, all’aeroporto internazionale della città. Sono rimasti coinvolti almeno una sessantina di persone, tra cui venti bambini, che si trovavano nell’area ... Leggi la notizia su urbanpost

