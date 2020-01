Lory Del Santo e la foto con George Harrison: “Dimenticare è impossibile” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’attrice e personaggio televisivo Lory Del Santo ha pubblicato su Instagram una foto molto particolare. In questa, posa assieme a George Harrison, storico membro dei Beatles. Non è il primo divo della musica con cui la Del Santo si è scattata una fotografia, però. La foto d’epoca con il mito senza tempo John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Questa è la filastrocca che chiunque, appassionati di musica o meno, saprebbe recitare a memoria. I Fab Four che hanno composto i Beatles sono riconosciuti a livello mondiale, conosciuti ovunque e sinonimo di mito. Più conosciuti di Gesù, si diceva di loro ai tempi.Ebbene anche i divi di casa nostra la pensano così e tra questi Lory Del Santo, che ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram in cui possa assieme a George Harrison, chitarra solista e cantante del gruppo di Liverpool. Il ricordo di Lory Del ... Leggi la notizia su thesocialpost

lory_no : RT @laperlaneranera: Tutte le leggi 'ANTI' sono incostituzionali, perchè sono indirizzate contro una parte specifica, mentre la Costituzion… - lory_no : RT @GiorgiaMeloni: Non condivido quasi nulla di ciò che scrive @repubblica, ma riconosco il valore del lavoro e voglio fare gli auguri ai g… - lory_no : RT @matteosalvinimi: A Matera 'maestre' picchiano bimbi nelle scuole mentre la nostra legge per le telecamere obbligatorie è ferma al Senat… -