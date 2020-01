Lorenzo Fioramonti, le sue verità: "Grillo mi ha chiesto di ripensarci". E apre al clamoroso ritorno... (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Lorenzo Fioramonti, dimissionario ministro dell'istruzione, torna a ripercorrere quei giorni concitati in cui ha lasciato il ministero e, successivamente, il Movimento 5 stelle. Ad Agorà (Rai 3), Fioramonti dà conto di alcuni particolari, come la telefonata di Beppe Grillo a seguito delle dimissioni Leggi la notizia su liberoquotidiano

ricpuglisi : - Giuseppe, con questa lettera rassegno le mie dimissioni da ministro. - Ok, dimissioni accettate. Buon Natale! -… - La7tv : #piazzapulita L'ex Ministro Lorenzo Fioramonti: 'Ho smesso di versare le restituzioni al M5s perché finivano in un… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada L'ex ministro Lorenzo Fioramonti: 'Non c'è solo il profitto economico, bisogna guardare anche al profitto sociale' https… -