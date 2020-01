Lombardia, polemica sulla Regione che taglia i fondi per i disabili gravi: “Ci adeguiamo a norme dello Stato” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Lombardia, la Regione taglia i fondi per i disabili gravi: è polemica È polemica in Lombardia per il taglio dei fondi regionali per i disabili gravi varato con una delibera dalla giunta leghista guidata dal governatore Attilio Fontana. E mentre in consiglio regionale si alimenta il gioco degli attacchi incrociati tra maggioranza e opposizione, ieri sera – 14 gennaio 2020 – in due mozioni è stato chiesto alla giunta di tornare sui propri passi e garantire la stessa assistenza di prima alle circa 7mila famiglie lombarde con un disabile grave a carico. Tutto è partito da una delibera, la numero 2720 del 23 dicembre scorso, nella quale la giunta a trazione leghista ha delineato il Piano regionale per la non autosufficienza 2019-2021: nel provvedimento, sono stati modificati (al rialzo) i requisiti per ottenere i fondi. Con la conseguenza che, come denunciato dal consigliere Pd ... Leggi la notizia su tpi

