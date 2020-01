Lobotka Napoli, il giorno della firma: lo slovacco è a Castelvolturno (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sta per arrivare l’ufficialità del secondo acquisto del Napoli nel mercato di gennaio: Lobotka è pronto a firmare Stanislav Lobotka è pronto a diventare un giocatore del Napoli. Lo slovacco ha sostenuto nella giornata di sabato le visite mediche di rito. Lobotka, come riportato da Sky Sport, si è diretto questa mattina dal suo albergo di Napoli verso il centro sportivo di Castelvolturno. L’ex centrocampista del Celta Vigo firmerà oggi un contratto che lo legherà per cinque anni al Napoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

AlfredoPedulla : #Lobotka-#Napoli: ufficiale tra stasera e domani - DiMarzio : #Napoli, il giorno della firma di #Lobotka. VIDEO - DiMarzio : #Celta, fatta per #Rodriguez per sostituire #Lobotka -