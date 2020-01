L'Nsa scopre una falla in Windows e Microsoft rilascia l'aggiornamento (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La scoperta della National Security Agency sui sistema con Windows 10, Windows Server 2016 e 2019. Gli utenti esortati a installare subito la patch di sicurezza Leggi la notizia su repubblica

