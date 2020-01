LIVE Virtus Bologna-Darussafaka 83-72, EuroCup 2020 in DIRETTA: V Nere sempre in controllo portano a casa la prima vittoria delle Top 16 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA 22.55 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per aver seguito Virtus Bologna-Darussafaka su questa pagina, una buona serata a tutti i lettori di OA Sport e appuntamento al prossimo LIVE! 22.52 Si chiude dunque la seconda giornata delle Top 16 di EuroCup con una vittoria della Virtus Bologna di coach Djordjevic sempre in controllo sul Darussafaka, top scorer di serata per la Segafredo Teodosic con 19 punti (14/15 dalla lunetta) e Lamb per il Tekfen con 16 punti. 83-72 GAME OVER!!!!!!!!!!!!! PRIMA VITTORIA PER LA Virtus SEGAFREDO Bologna ALLE TOP 16 DI EuroCup. 83-72 50% per Giampaolo Ricci a cronometro fermo. Fallo in attacco del Darussafaka, liberi per Ricci. 82-72 2/2 per il serbo. Milos Teodosic in lunetta. 80-72 Lamb completa il gioco da tre e arriva a quota 16 punti. 80-71 Parabola di Lamb che si conquista ... Leggi la notizia su oasport

