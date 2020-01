LIVE Sport, DIRETTA 15 gennaio: Italia d’ORO nel biathlon agli YOG, Alonso che incidente nella Dakar! Fognini, Seppi e Cecchinato eliminati ad Auckland (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 15 gennaio: orari e programma 13.10 TENNIS – Conclusi i match di secondo turno al WTA Premier di Adelaide. Spicca il ritiro della tedesca Angelique Kerber per problemi alla schiena. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 12.32 SCI ALPINO – I Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Losanna 2020 oggi avevano in programma per quanto riguarda lo sci alpino il parallelo a squadre, una competizione che prevedeva due rappresentanti per Nazione (un uomo e una donna) nel classico tabellone in stile tennistico. La medaglia d’oro è andata alla Finlandia con Rosa Pohjolainen e Jaakko Tapanainen che ha dominato ogni sfida fino a superare la Germania in finale con Lara Klein e Max Geissler-Hauber. La medaglia di bronzo va all’Austria, con Amanda Salzgeber e Philip Hoffmann, che supera nella ... Leggi la notizia su oasport

