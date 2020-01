LIVE Sport, DIRETTA 15 gennaio: Fognini, Seppi e Cecchinato out ad Auckland, incidente per Alonso nella Dakar (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 15 gennaio: orari e programma 8.50 SCI ALPINO – La prova cronometrata prevista per mercoledì è stata cancellata dall’organizzazione per risparmiare pista e gambe degli atleti. Ma il meteo potrebbe far sovvertire il programma del Lauberhorn perchè è prevista una nevicata nella notte tra venerdì e sabato, proprio prima della discesa. Se la nevicata fosse cospicua è possibile che gli organizzatori decidano di far disputare lo slalom sabato e la discesa domenica. 8.44 NBA – Sono sei le partite della notte NBA. Non si fermano più gli Utah Jazz, che conquistano la decima vittoria consecutiva e salgono al secondo posto della Western Conference. L’ennesimo successo è arrivato in casa dei Brooklyn Nets per 118-107 in una partita che ha visto gli ospiti essere avanti già di quattordici punti ... Leggi la notizia su oasport

