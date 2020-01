LIVE Sport, DIRETTA 15 gennaio: Fognini, Seppi e Cecchinato out ad Auckland, Alonso con oltre un’ora di ritardo nella Dakar (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 15 gennaio: orari e programma 9.13 DAKAR – Tra le moto siamo al 223° km e lo spagnolo Barreda comanda sempre le fla con 1’07” di vantaggio sul compagno di squadra di casa Honda Brabec. In terza posizione l’argentino Benavides. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f1f8-1f1e6.png" alt=" Leggi la notizia su oasport

SkySport : ?? #CampoAperto ?? #Calciomercato ? Alle 19:00 ?? Su Sky Sport 24 ?? Inviateci le vostre domande con l'hashtag… - infoitsport : LIVE Sport, DIRETTA 15 gennaio: tanta Italia nelle qualificazioni degli Australian Open, attese per Alonso, Wierer… - zazoomblog : LIVE Sport DIRETTA 15 gennaio: Fognini Seppi e Cecchinato out ad Auckland incidente per Alonso nella Dakar -… -