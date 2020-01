LIVE Sport, DIRETTA 15 gennaio: Federica Pellegrini vuole continuare dopo Tokyo, Virtus Bologna e Sassari vincono in Europa (Di giovedì 16 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 15 gennaio: orari e programma Grazie a tutti per averci seguito in questa lunga giornata di Sport e buonanotte a tutti. Appuntamento a domani con la nostra DIRETTONA. 23.20 PALLAMANO – Si è conclusa la fase a gironi, Danimarca eliminata a sorpresa. CLICCA QUI PER LA CRONACA COMPLETA. 23.00 VOLLEY MASCHILE – Ravenna ha sconfitto Sora al tie-break nell’anticipo della quindicesima giornata di SuperLega, affermazione sofferta per i giallorossi trascinati da Daniele Lavia e Oreste Cavuto che salgono al settimo posto in classifica. CLICCA QUI PER LA CRONACA COMPLETA. 22.50 BASKET – La Virtus Bologna ha sconfitto il Darussafaka Istanbul in EuroCup: prima vittoria nella Top16 per le V Nere che rimangono ampiamente in corsa per la qualificazione al turno successivo. CLICCA QUI PER LA CRONACA ... Leggi la notizia su oasport

