LIVE Sport, DIRETTA 15 gennaio: Dorothea Wierer terza a Ruhpolding, oro per l’Italia nei Winter YOG (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 15 gennaio: orari e programma 17.50 BIATHLON – Seconda gara in programma ad Ruhpolding, in Germania, per la Coppa del Mondo 2019-2020 di biathlon, dove domani, giovedì 16 gennaio, a partire dalle ore 14.30 è in programma la 10 km sprint maschile: per l’Italia saranno in gara Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini e Daniele Cappellari. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 17.12 Sport INVERNALI – Oggi si sono assegnati altri sei titoli alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Losanna 2020: per l’Italia è arrivata la settima medaglia, con l’oro della staffetta mista del biathlon, grazie a Martina Trabucchi, Linda Zingerle, Nicolo Betemps ed a Marco Barale. Altre medaglie per gli azzurrini nelle gare a squadre con nazioni miste degli altri Sport. CLICCA QUI PER LEGGERE LA ... Leggi la notizia su oasport

SkySport : ? #Politano a #Roma ?? #Spinazzola atteso a #Milano ? #Tutte le trattative di #calciomercato LIVE #SkySport… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - #Milan-#Spal 0-0, Coppa Italia calcio 2020: si comincia, #Rebic e #Piatek contro Paloschi e Floccari - sportli26181512 : Milan-Spal, formazioni ufficiali e risultato in diretta live degli ottavi di Coppa Italia: A San Siro i rossoneri s… -