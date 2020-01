LIVE Milan-Spal, Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA: a San Siro in palio i quarti di finale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, probabili formazioni e come vedere Milan-Spal Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milan-Spal ottavi di finale della Coppa Italia 2019-20, partita molto importante per la squadra di Pioli che arrivando in finale si aprirebbe una porta per le coppe Europee. Il Milan proviene dall’ottima vittoria contro il Cagliari alla Sardegna Arena con rete di Ibrahimovic, la Coppa Italia può rappresentare per i rossoneri il riscatto di una stagione nel caso di vincita e automatica qualificazione all’Europa League. Per quanto riguarda la formazione in porta ci sarà Antonio Donnarumma con il fratello infortunato e Begovic non ancora utilizzabile, in difesa ci sarà il debutto di Kjaer accanto a Romagnoli, anche se potrebbe debuttare dall’inizio Gabbia. Terzini Conti a destra e Theo Hernández a sinistra, indisponibile ... Leggi la notizia su oasport

