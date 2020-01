LIVE Milan-SPAL 3-0, Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA: facile vittoria dei rossoneri che passano il turno. Pagelle e highlights (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.59 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! Pagelle: Milan (4-4-2): A. Donnarumma 6; Conti 6, Kjaer 6 (82′ Gabbia s.v.), Romagnoli 6, Hernandez 7; Castillejo 7 (63′ Suso 6), Krunic 6, Bennacer 6.5, Bonaventura 6 (74′ Paqueta 5.5); Piatek 7, Rebic 6.5. All: Pioli 7. SPAL (3-5-2): Berisha 5.5; Igor 5, Vicari 5, Tomovic 4.5 (65′ Salamon 5); Strefezza 5, Murgia 5.5, Tunjov 6, Dabo 5.5 (86’ Zanchetta s.v.), Jankovic 5 (72′ Valoti 5.5); Paloschi 4.5, Floccari 5. All: Semplici 5. 19.56 Partita mai in discussione Milan che domina dal primo minuto all’ultimo e attraverso delle fiammate di Bennacer (autore di una grande partita) arrivano i contropiedi che portano le reti di Piatek prima e Castillejo dopo, nel secondo tempo chiude la partita il solito Theo Hernández. 94′ Finisce qui, ... Leggi la notizia su oasport

acmilan : ??? #CagliariMilan: Coach Pioli's press conference ??? ?? LIVE at 2pm on the AC Milan Official App! ??… - Angelredblack1 : Coppa Italia, Milan ai quarti: 3-0 alla Spal, segna anche Piatek? - Zonasport_live : Le pagelle di Milan-Spal C.I. 3-0: 442 da certezze #Milan #Spal #MilanSpal #CoppaItalia -