LIVE Milan-SPAL 2-0, Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA: Piatek vicino alla terza rete! (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62′ Fuori Castillejo e dentro Suso per il Milan. 60′ Rebic entra in ritardo su Tomovic, il croato rischia il cartellino giallo. 58′ Conclusione di Bonaventura da fuori con il sinistro, para Berisha. 56′ Rebic prova il tiro dentro l’area di rigore ma trova la risposta pronta di Berisha. 54′ Il possesso palla della SPAL è pari al 60% ma parecchio sterile. 52′ Piatek servito da Rebic perde il tempo davanti al portiere e si fa recuperare da Vicari. 50′ Si cominciano a muovere le due panchine tra poco ci potrebbero essere sostituzioni. 48′ vicino al tris Piatek con un tiro dentro l’area di rigore che trova la deviazione decisiva di un difensore. 46′ Inizia la ripresa! 18.52 Partita che viaggia sulle fiammate delle due squadre, ma il possesso sterile della SPAL non paga e il Milan ... Leggi la notizia su oasport

