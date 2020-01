LIVE Milan-SPAL 1-0, Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA: Piatek sblocca la partita! (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25′ Dabo prova il tiro da fuori area ma il pallone va lontanissimo dai pali. 23′ SPAL sotto ritmo non riesce ancora a dare un cambio di passo in campo nono stante il buon possesso. 21′ Milan che gioca sulle fiammate del suo regista Bennacer ma Piatek sembra particolarmente ispirato oggi. 19′ Gooooooooooooooooooool, Piatekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, Bennacer per Piatek che davanti al portiere non sbaglia trafiggendolo sul secondo palo, Milan-SPAL 1-0. 17′ Castillejo lanciato verso il portiere si fa anticipare proprio da Berisha in uscita. 15′ SPAL che domina il possesso palla ma non riesce ancora a creare azioni da gol. 13′ Tunjov prova a mettere in mezzo, Romagnoli spazza. 11′ Alza il baricentro la SPAL e prova a cercare Floccari per lanciare gli inserimenti delle mezzali. 9′ SPAL che ... Leggi la notizia su oasport

