LIVE Milan-SPAL 0-0, Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA: si comincia, Rebic e Piatek titolari (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.51 Curiosamente Antonio Donnarumma è sempre rimasto imbattuto. Tre gare giocate per un club di Serie A e tutte vittorie senza gol subiti. La sua ultima rete subita in carriera risale al 5 aprile 2017 (Larissa-Asteras Tripolis 1-4, gol di Thomas Nazilidis. 17.48 Con Gigio Donnarumma infortunato e Begovic appena arrivato, in porta per i rossoneri ci sarà Antonio Donnarumma. Quando ha fatto parte della rosa di una squadra di Serie A, il portiere ha giocato 3 partite: Bologna-Genoa 0-0 del 19.05.2013 (in Serie A); Milan-Inter 1-0 del 27.12.207 (Coppa Italia); Milan-Ludogorets 1-0 del 22.02.2018 (Europa League). 17.45 Panchina dunque per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese avrebbe avuto la possibilità di aggiungere una vittima al suo repertorio: la SPAL, come il Verona e il Sassuolo, è una delle tre squadre attualmente in A a cui Ibra non ha ... Leggi la notizia su oasport

