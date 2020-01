LIVE Juventus-Udinese 4-0, Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA: Madama cala il poker con il rigore di Douglas Costa! (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64′ Fuori Douglas Costa, andato a fiammate, dentro Cuadrado: primo cambio Juve. 63′ Secondo cambio per l’Udinese: dentro Stryger Larsen, fuori Sema. 62′ Dominio totale di Madama che cala il poker: qualificazione acquisita. 62′ SONO 4! poker DELLA Juventus! RIGORE DI DOUGLAS COSTA. 61′ ANCORA RIGORE PER LA Juventus! Nuytinck la prende con la mano e dà la possibilità di un poker. 60′ HIGUAIN! Destro in angolo deviato da Nicolas. 58′ Immediato il 3-0 ufficiale della Juventus: Higuain ricambia il favore e serve Dybala che segna una doppietta di pregevole fattura. Sinistro sotto la traversa con un gol di pregevole fattura, 57′ MA CHE GOL HA FATTO DYBALA?! CHE GOL DELLA JOYA! 3-0 Juventus! 56′ ANNULLATO IL TRIS BIANCONERO! De Ligt era in offside: il Var annulla tutto. 55′ Check del ... Leggi la notizia su oasport

