LIVE Juventus-Udinese 2-0, Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA: Dybala raddoppia su rigore! (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30′ Juventus in totale controllo dopo la mezz’ora. 27′ Centro da capitano per Dybala, che poco fa ha siglato il nono assist stagionale. 26′ 2-0 Juventus! INFALLIBILE Dybala! 25′ RIGORE Juventus! BERNARDESCHI GIU’! Grande palla di Higuain per il #33 che viene messo giù da Nicolas. 24′ Nicolas rischia sul pressing di Higuain: il brasiliano rinvia all’ultimo. 22′ Allora scambio pazzesco tra Dybala e Higuain: il #10 serve Douglas Costa che viene anticipato. 20′ Alta la punizione di Bernardeschi. 19′ Punizione a limite per la Juventus: atterrato Rabiot. 17′ Il Var convalida il gol della Juventus: scambio pazzesco di prima tra Dybala e Higuain, con El Pipita che sigla il vantaggio. 16′ VANTAGGIO Juventus! 1-0 BIANCONERI! HIGUAIN GOL! 15′ Prova la conclusione La ... Leggi la notizia su oasport

