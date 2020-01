LIVE Juventus-Udinese 1-0, Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA: scambio pazzesco Dybala-Higuain! El Pipita sblocca il match (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20′ Alta la punizione di Bernardeschi. 19′ Punizione a limite per la Juventus: atterrato Rabiot. 17′ Il Var convalida il gol della Juventus: scambio pazzesco di prima tra Dybala e Higuain, con El Pipita che sigla il vantaggio. 16′ VANTAGGIO Juventus! 1-0 BIANCONERI! HIGUAIN GOL! 15′ Prova la conclusione La Joya: deviato. 13′ Tra i più attivi sin qui figurano Douglas Costa e Dybala, che hanno già scambiato sulla trequarti a più riprese. 11′ Udinese ben organizzato sin qui: buona prestazione degli ospiti. 9′ Ci riprova Higuain: mezza rovesciata che va sul fondo. 8′ Grande intervento di Opoku che anticipa la conclusione di Higuain dopo la grande palla servita da Paulo Dybala. 7′ Ritmi bassi in avvio: tanto possesso palla dei bianconeri. 5′ Prima conclusione in porta del match: ... Leggi la notizia su oasport

