LIVE Juventus-Udinese 0-0, Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA: penultimo ottavo di finale all’Allianz Stadium! (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.31 Dopo che Zlatan Ibrahimovic è diventato il primo a segnare in 4 decadi differenti, Gigi Buffon esordisce per la quarta volta in un decennio nella sua carriera. Non si invecchia mai per i record… 20.29 Non saranno del match Cristiano Ronaldo, a segno da 6 partite di fila in Serie A, addirittura in tribuna, e de Paul, in panchina nonostante i 3 gol nelle ultime 3 partite dopo appena 1 nelle precedenti 14. 20.27 La Vecchia Signora ha perso il primo trofeo stagionale: in Arabia Saudita la Lazio ha trionfato per 3-1 grazie ad una sfida perfetta, in cui non è bastato il momentaneo pareggio di Paulo Dybala. 20.25 I bianconeri hanno ottenuto gli ottavi di finale di Champions League, concludendo il girone da imbattuti davanti all’Atletico Madrid: al prossimo turno, ci sarà il Lione sulla strada di Madama. 20.23 Maurizio Sarri si è ... Leggi la notizia su oasport

juventusfc : ?? Alle 18:00 CET, ?? a Maurizio Sarri per la conferenza stampa di #JuveUdinese ?? Guardala LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : ?? Sta per iniziare la conferenza stampa di Maurizio Sarri! ?? Guardala LIVE su - JuventusTV : L'esordio stagionale dei ?? in #CoppaItalia vivilo in diretta con noi! ?? Pre partita dalle ore 20 con… -