LIVE Italia-Olanda pallanuoto femminile, Europei 2020 in DIRETTA. Non basta la doppietta di Bianconi: 2-2 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7′ Stavolta è Genee a trovare l’angolo giusto dalla distanza. Stavolta non impeccabile la difesa azzurra 6′ Buona difesa azzurra 6′ Controfallo in attacco per Emmolo 6′ Fallo in attacco Olanda 5′ Traversa di Carrega da fuori 5′ La traversa del centroboa olandese 5′ Bianconiiiiiiiiiiiii!!! Si guadagna lo spazio per il tiro e infila all’incrocio dei pali opposto! 2-1 Italia 4′ Ancora palo dell’Olanda 3′ Poco attenta la difesa azzurra Megens si inserisce al centro dell’area e mette in rete: 1-1 3′ Grande conclusione di Bianconi dalla distanza e arriva la prima rete delle azzurre! Non perfetto il portiere olandese: 1-0 Italia 3′ Resiste l’Italia, ancora 0-0 2′ La traversa delle olandesi che sono in superiorità 2′ Noooooooo!!! Chiappini ... Leggi la notizia su oasport

matteosalvinimi : Seconda tappa della giornata a Morfasso (Piacenza), alta Val d'Arda! Viva l'Italia dei campanili: cultura, storia,… - emergenzavvf : Tra le nuove monete della “Collezione Numismatica 2020” una è dedicata agli 80 anni di attività del Corpo Nazionale… - bwinItalia : ?????? Pochi minuti al via dell'incontro di #CoppaItalia #MilanSpal: i rossoneri avranno la meglio sui biancazzurri?… -