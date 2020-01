LIVE Italia-Olanda pallanuoto femminile, Europei 2020 in DIRETTA. Azzurre poco incisive, Orange avanti 6-4 a metà gara (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4′ Ancora la difesa efficace delle olandesi in superiorità numerica e adesso la superiorità, dopo il time out, sarà per le olandesi Time out per Zizza. L’impressione è quella di una confusione generalizzata, sia nelle soluzioni di attacco che in difesa per le Azzurre. L’Olanda è più aggressiva, le giocatrici sanno sempre cosa fare e come mettere in difficoltà le Italiane 3′ Nessuna si prende la responsabilità del tiro e l’Italia spreca l’ennesima superiorità 2′ Italia in superiorità, Bianconi commette fallo grave in attacco e uscirà definitivamente, Megens parte in controfuga e va a segno. Quante ingenuità per un’Italia disastrosa finora 2′ La parata di Gorlero!!! 2′ Rigore per l’Olanda 2′ Il palo di Chiappini con la palombella dalla distanza 1′ Doppio palo ... Leggi la notizia su oasport

