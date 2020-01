LIVE Italia-Olanda pallanuoto femminile, Europei 2020 in DIRETTA. Azzurre disastrose: Orange avanti 9-4 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3′ Garibotti spreca l’ennesima superiorità numerica. Da 11′ l’Italia non solo non segna ma non ci va nemmeno vicino 2′ Fuori la conclusione di Chiappini. Da quando è uscita Bianconi le Azzurre non si sono mai avvicinate al gol 1′ Inefficaci le conclusioni dell’Italia con Queirolo e Palmieri 1′ Si difende bene l’Italia ma la partita è già ampiamente chiusa Terzo tempo 8′ Joustra trova il varco giusto da lontano. Azzurre surclassate. 4-9 Olanda 7′ Alta la conclusione olandese in superiorità numerica 6′ Traversa di Garibotti 5′ Impotente l’Italia senza Bianconi. Ci prova Emmolo dalla media distanza ma Willenms respinge senza problemi 5′ Tutto facile per l’Olanda che fa girare bene la palla in superiorità numerica e colpisce mortalmente con ... Leggi la notizia su oasport

