LIVE Dinamo Sassari-Torun, Champions League basket 2020 in DIRETTA: 91-71, i sardi volano matematicamente agli ottavi di finale con tre gare d’anticipo! (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce dunque qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! TOP SCORER – Sassari: Vitali 20; Torun: Wright 20. MVP però è Dyshwan Pierre con 16 punti e 19 rimbalzi. FINISCE QUI! La Dinamo Sassari conquista la vittoria numero otto in Champions League e soprattutto si qualifica per gli ottavi di finale! 91-71 Tripla di Gruszecki. 91-68 Ancora Magro in appoggio dalla bella palla di Bucarelli. 89-68 Al quarto rimbalzo in attacco Aminu trova la via del canestro. Ultimo minuto. 89-66 1/2 Magro. Sorokas per Magro, che subisce fallo e va in lunetta. 88-66 Semigancio di Sorokas. 86-66 Tripla di Wright che raggiunge quota 20. In campo anche Jack Devecchi; unico a non esser sceso in campo Evans, evidentemente tenuto a riposo dal momento che, questa sera, il suo contributo non era ... Leggi la notizia su oasport

