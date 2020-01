LIVE Dinamo Sassari-Torun, Champions League basket 2020 in DIRETTA: 34-26, sardi sempre avanti nella partita (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38-26 PIERRE! Ed è il suo primo canestro dal campo di oggi! 3’16” all’intervallo. Jerrells continua a cercare e sbagliare triple, nell’ultima azione Bilan non riesce a correggere a canestro da rimbalzo in attacco. 36-26 Ancora Sorokas con l’appoggio! 34-26 Wright si mette in proprio e segna dai sei metri. 34-24 JERRELLS! Ed è time out Torun con 5’53” prima della seconda sirena, proprio alla prima doppia cifra di vantaggio della Dinamo. Pierre cerca e trova il fallo di Schenk in penetrazione (il giocatore di Torun voleva lo sfondamento); 5’59” all’intervallo, rimessa per Sassari. 31-24 Sorokas con il sottomano! Gran palla di Jerrells peraltro. 29-24 Arriva fino in fondo Schenk, buon momento per Torun. 29-22 1/2 Cel. Gentile prova a non concedere la linea di fondo a Cel, lui risponde ... Leggi la notizia su oasport

