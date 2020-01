LIVE Dakar 2020, 15 gennaio in DIRETTA: incidente per Alonso! Sainz guida tra le auto, Barreda leader tra le moto (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.25: Tra le moto siamo al 223° km e lo spagnolo Barreda comanda sempre le fla con 1’07” di vantaggio sul compagno di squadra di casa Honda Brabec. In terza posizione l’argentino Benavides. 8.20: ATTENZIONE incidente PER Alonso! Lo spagnolo ha danneggiato la Toyota Hilux nella prima parte di questa decima stage e, stando alle indicazioni fornite dall’organizzazione, è fermo per le riparazione. Una giornata, quindi, difficile per l’asturiano. Sainz comanda dopo 174 km con la Mini, a precedere di 2’08” il qatariano Al-Attiyah (Toyota) e di 2’34” il francese Peterhanse (Mini). News <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f4f0.png" alt=" Leggi la notizia su oasport

