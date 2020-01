L’Italia viene esclusa dal Mondiale in Svezia – 15 gennaio 1958 – VIDEO (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il 15 gennaio 1958 l’Italia si gioca l’accesso alle fasi finali del Mondiale di Svezia, ma verrà sconfitta dall’Irlanda ed esclusa dalla competizione Il 13 novembre 2017 è stato per il popolo italiano amante dello sport e del calcio giorno di lutto nazionale. L’Italia, dopo il grigio 0-0 contro la Svezia nei playoff per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018, viene eliminata nel suo stadio più glorioso, San Siro. Un dramma calcistico, una tragedia sportiva che lascerà un segno indelebile nella storia della Nazionale, anche a distanza di anni. Eppure, la mancata qualificazione al Mondiale poi vinto dalla Francia di Deschamps non è il nostro unico precedente. Il precedente del 1930 La prima volta avvenne nel 1930, correva la prima edizione organizzata dalla FIFA e la competizione veniva ospitata per l’occasione in Uruguay. ... Leggi la notizia su calcionews24

BI_Italia : Pendolari in rivolta: 'La società non è in grado di gestire neanche l'esistente servizio a livelli di decenza'. Con… - Claudiozanott : RT @M5S_Europa: In Europa ci sono 7 Paesi membri che agiscono come paradisi fiscali, tutto questo mentre all'Italia viene chiesto e imposto… - lugen55 : #Omnibusla7 coraggioso #sorgi che dice la verità su autostrade e revoca. Ma l'onestà non viene vista di buon occhio… -