Lista smartphone Huawei e Honor senza EMUI 10 al 15 gennaio: nuova conferma (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Huawei e Honor si stanno entrambi muovendo con decisione verso EMUI 10, sebbene sia risaputo ormai che non tutti i loro dispositivi la riceveranno. Siete rimasti un po' indietro e vorreste disporre di un resoconto dettagliato con i modelli finora conosciuti che sappiamo non riceveranno mai in via ufficiale EMUI 10? Ci ha pensato 'Huawei Central' a stilarlo, sulla base delle risposte ufficiali via via fatte pervenire agli utenti dalle varie divisioni locali. Quali dispositivi Huawei e Honor non risultano eleggibili alla ricezione dell'ultima interfaccia proprietaria, che ricordiamo basarsi su Android 10 (a propria volta l'ultima major-release dell'OS mobile di Google)? Sono stati menzionati Honor Play, Honor 9, Honor 9 Lite e Honor 8X Max (questo per quanto riguarda il segmento Honor, ugualmente importante). Relativamente ai soli smartphone Huawei, si aggiungono alla Lista dei 'non ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : Lista smartphone #Huawei e #Honor senza #EMUI10 al 15 gennaio: nuova conferma - wordweb81 : Lista finale degli smartphone sui quali #WhatsApp non funzionerà più a febbraio 2020: quanti utenti davvero coinvol… - OptiMagazine : Lista finale degli smartphone sui quali #WhatsApp non funzionerà più a febbraio 2020: quanti utenti davvero coinvol… -