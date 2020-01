Linea successione Savoia: cosa cambia per l’erede al trono dopo 1000 anni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Linea successione Savoia: cosa cambia per l’erede al trono dopo 1000 anni Linea successione Savoia: la casa reale italiana, dopo ben mille anni di storia, annuncia di voler cambiare le regole aprendo all’ereditarietà del trono d’Italia per le donne. Addio alla Legge Salica Sono stati direttamente i vertici di Casa Savoia, Vittorio Emanuele e suo figlio Emanuele Filiberto, a comunicare la storica decisione intervistati dal Corriere della Sera: “addio legge salica”, d’ora in poi, il titolo di capo del casato, la cui storia è cominciata intorno all’anno Mille, quindi di pretendente al trono d’Italia, potrà essere ereditato anche dalle donne. Certo, la svolta non avrà ripercussioni concrete, insomma, nessuno mette espressamente in discussione la Repubblica sin dal Referendum del 1946. Tra l’atro, l’articolo XIV delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione ... Leggi la notizia su termometropolitico

