Lightmatter è finalmente disponibile e ci immerge in un puzzle game sulle orme di Portal (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Aspyr e Tunnel Vision games hanno annunciato oggi che il pluripremiato puzzle in prima persona, Lightmatter, è ora disponibile per l'acquisto su Steam. I giocatori possono provare la prima ora di gioco gratuitamente, quindi scegliere di sbloccare il gioco completo per $ 19,99."Adoriamo Lightmatter e volevamo condividere questi fantastici puzzle con quante più persone possibile. Free-to-Try è l'approccio di Aspyr nel permettere ai giocatori di provare i giochi che amiamo", afferma Elizabeth Howard, vicepresidente del publisher."Immagina il centro di una città, un CORE - che fornisce energia sostenibile e rinnovabile a milioni di persone. Questo è il futuro a cui aspiriamo. I giocatori entrano in una struttura evacuata che rischia di lacerare il mondo atomo per atomo".Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Lightmatter finalmente Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lightmatter finalmente