Libia, Lorenzo Guerini: "Pronti a rimodulare la missione italiana" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Ritengo che la Nato possa rappresentare la futura dimensione dell’intervento internazionale in Iraq, andandosi a sostituire progressivamente alla coalizione, replicando il modello attuato in Afghanistan”. Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini alle commissioni Difesa di Senato e Camera.I recenti avvenimenti in Libia, ha aggiunto, “ci impongono una riflessione su una possibile rimodulazione del nostro sforzo militare. Si potrebbe ipotizzare un intervento internazionale per dare solidità alla cornice di sicurezza, nel rispetto di un’eventuale richiesta di supporto avanzata alla comunità internazionale”.Il ministro ha proseguito: “Va fatto ogni sforzo perché le navi dell’operazione Sophia tornino a svolgere il compito essenziale di porre un freno al continuo afflusso di armamenti a favore delle fazioni in ... Leggi la notizia su huffingtonpost

