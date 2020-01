Libia, l’ipotesi di altri soldati italiani a Tripoli solo con «impegno internazionale». Guerini: «In Iraq nessuna minaccia diretta per i nostri» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini riferendo alle commissioni di Senato e Camera ha avanzato la proposta di un cambio di guida per quanto riguarda la coalizione multinazionale in Iraq voluta e coordinata dagli Stati Uniti formatasi a seguito dell’invasione del Paese nel 2003: «Ritengo che la Nato possa rappresentare la futura dimensione dell’intervento internazionale in Iraq, andandosi a sostituire progressivamente alla coalizione, replicando il modello attuato in Afghanistan». Guerini ha inoltre annunciato di aver «proposto una riunione straordinaria a livello politico dei membri della Coalizione internazionale più direttamente impegnati in Iraq per definire i prossimi passi, ribadendo lo scopo finale della missione, che è il contrasto a Daesh». I recenti avvenimenti in Libia, aggiunge ancora il ministro degli, «ci impongono una riflessione su una possibile ... Leggi la notizia su open.online

