Libia e crisi Iran-Usa, Di Maio al Senato: «Ruolo dell’Italia centrale. Né cerchiobottismo né ingenuità: ridiamo al Paese il ruolo che merita» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) «Il Mediterraneo allargato sta vivendo una fase particolarmente turbolenta soprattutto in Libia, Iran e Iraq», ha detto Luigi Di Maio aprendo l’informativa al Senato sulle crisi internazionali in corso. «L’instabilità diffusa tocca da vicino gli interessi nazionali», ha aggiunto Di Maio sottolineando che «quanto più lì l’Italia sarà unita e compatta tanto più riuscirà a mettere in campo un’efficace azione politica. Nel Mediterraneo non esistono scorciatoie militari che non producono soluzioni sostenibili». «Troppo a lungo l’Europa si è mossa in maniera scoordinata sulla Libia, lasciando spazio ad attori terzi. Ma l’Europa é quella che ha più da perdere con una Libia debole e in guerra», dice Di Maio. Buongiorno. Mi trovo al Senato della Repubblica per l’informativa sull’attuale scenario internazionale, con particolare riferimento alla situazione in ... Leggi la notizia su open.online

