Libia, Di Maio al Senato: "L'Italia non interverrà militarmente" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio è intervenuto questa mattina al Senato per riferire sull'attuale scenario internazionale, in modo particolare sulle delicate situazioni in Iran, Iraq e Libia, dove l'accordo per il cessate il fuoco non sembra essere molto lontano.Il titolare delle Farnesina ha precisato fin da subito che l'Italia non interverrà militarmente in Libia e che continuerà ad aderire all'embargo sulle armi verso il Paese. Dopo aver fatto un riepilogo di quanto accaduto in Libia nelle ultime settimane, senza dimenticare il cessate il fuoco che potrebbe arrivare nelle prossime ore, Di Maio ha ribadito la posizione dell'Italia:L'Italia non intende intervenire militarmente nel conflitto e continua ad aderire con rigore all'embargo sulle armi. Ogni inasprimento sul terreno favorisce solo gli interessi di attori esterni, le cui agende differiscono dalle nostre e non hanno a ... Leggi la notizia su blogo

